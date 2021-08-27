Депутаты начнут работу после каникул
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Совместное заседание палат парламента Казахстана пройдет 1 сентября
ФОТО PARLAM.KZ

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания парламента Республики Казахстан на 1 сентября, сообщает пресс-служба мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 1 сентября 2021 года в 11 часов в городе Нур-Султане», - говорится в тексте распоряжения.

Депутаты начнут работу после каникул. В предстоящей сессии будет принят проект закона о республиканском бюджете на 2022-2024 годы, в котором утвердят средства, необходимые для усиления социально-экономического положения страны, преодоления последствий пандемии, реализации важных инициатив в развитии страны. Также ожидается рассмотрение законов по государственной молодежной политике, общественного контроля, о промышленной политике, о растительном мире, о Семипалатинской зоне ядерных безопасности, об органах военной полиции и др.

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