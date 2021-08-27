Она также будет заниматься восстановлением поврежденной инфраструктуры
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Правительственная комиссия оценит ущерб от пожара и взрывов в Жамбылской области
Фото primeminister.kz

По поручению главы государства распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, сообщается на сайте главы правительства.

В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Романа Скляра вошли аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев, вице-министры труда и социальной защиты населения, здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития и других центральных государственных органов.

«Перед комиссией поставлены задачи по оценке ущерба и ликвидации последствий пожара и взрывов, восстановлению поврежденной инфраструктуры, а также оказанию мер социальной поддержки пострадавшим», - говорится в сообщении.

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