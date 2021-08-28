Более 6,2 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

В Алматы прирост остается на прежнем уровне – 1 506 заболевших. В Карагандинской области – 815 новых случаев, в столице – 602, в Актюбинской области – 420, в Алматинской области – 436, в Павлодарской области – 335, в Атырауской области – 315, в Акмолинской области – 258, в Костанайской области – 256, в Шымкенте – 246, в Мангистауской области – 213, в Восточно-Казахстанской области – 191, в Кызылординской области – 177, в Жамбылской области – 157, в Северо-Казахстанской области – 120, в Западно-Казахстанской области – 115, в Туркестанской области – 71.

Всего в стране подтверждено 773 934 случая КВИ.

Выздоровели за сутки 7 353 человека, а всего – 656 887.