Министром обороны Казахстана назначен Мурат Бектанов

«Назначить Бектанова Мурата Карибаевича министром обороны Республики Казахстан», - говорится в указе.

Распоряжением главы государства он освобожден от должности первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

Мурату Бектанову 56 лет. Он окончил Киевское высшее общевойсковое училище, Военную академию Вооруженных сил Казахстана, Военную академию генерального штаба Вооруженных сил Российской федерации. В разные годы командовал взводами и батальонами, работал в структуре Минобороны, Генштаба, был командующим войсками регионального командования «Восток, главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК. С апреля 2019 года занимал должность первого замминистра обороны – начальника Генерального штаба ВС РК.

Напомним, сегодня Нурлан Ермекбаев подал прошение об отставке с поста министра обороны, президент отставку принял.