В Казахстане снова проверят условия хранения боеприпасов на складах ВС

В министерстве обороны Казахстана создана комиссия, которая проверит условия хранения боеприпасов на всех объектах Вооруженных сил страны. Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение было принято теперь уже бывшим главой министерства Нурланом Ермекбаевым.

Комиссию возглавляет начальник главной инспекции Минобороны генерал-лейтенант Амир Халиков. В качестве консультантов к работе комиссии привлекут независимых и квалифицированных экспертов, в том числе ветеранов Вооруженных сил. В целом комиссия даст объективную оценку состоянию условий хранения боеприпасов, поможет выявить имеющиеся недостатки и организовать работу по их устранению, заключили в Минобороны.

Напомним, что после ЧП в Арыси два года назад по приказу Нурлана Ермекбаева с целью тщательной проверки обеспечения безопасности хранения боеприпасов была создана специальная комиссия, которая проверяла объекты ВС во всех регионах страны. На аппаратном совещании после взрывов боеприпасов 26 августа в Жамбылской области бывший министр обороны сказал, что тогда ведомство старалось не допустить подобные происшествия: создало комплексный план по совершенствованию объектов хранения, впервые за 30 лет провело полную инвентаризацию имеющихся боеприпасов, организовало строительство двух новых баз хранения. Однако, по его словам, «несмотря на принятые меры, видимо, не все поручения министра были выполнены надлежащим образом, что могло стать причиной происшествия в Жамбылской области».