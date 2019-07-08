Условия хранения боеприпасов проверяет спецкомиссия на объектах ВС по всему Казахстану

По приказу министра обороны Нурлана Ермекбаева с целью тщательной проверки обеспечения безопасности хранения боеприпасов создана специальная комиссия, которая начала проверку во всех регионах страны, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«В ходе работы комиссией будут проверены условия и порядок хранения боеприпасов, соблюдение требований пожарной безопасности, дана оценка возможным рискам возникновения чрезвычайных ситуаций, а также будет оказана практическая помощь на местах и определены меры по повышению уровня безопасности объектов хранения боеприпасов», - говорится в сообщении.

Указывается, что в состав комиссии вошли «высококвалифицированные компетентные военные специалисты, обладающие специальными техническими познаниями в области организации хранения боеприпасов, а также имеющие соответствующий практический опыт, в том числе по вопросам обеспечения противопожарной и противодиверсионной безопасности». В частности, это военнослужащие, которые проходили службу на командных должностях, связанных с хранением боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения в частях, соединениях и базах Вооруженных сил РК. В их числе бывший заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор запаса Владимир Назаренко и экс-начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба ВС РК генерал-майор запаса Муслим Даиров.

Ранее министр обороны уже сообщал, что по его поручению во всех гарнизонах началась проверка после ЧП в Арыси. Тогда он отмечал, что цель этой проверки - чтобы «вблизи населенных пунктов никаких боеприпасов не осталось».