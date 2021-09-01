Казахстан должен стать цифровым хабом в Евразии – Токаев

Для того, чтобы Казахстан стал центральным цифровым хабом на значительной части Евразийского региона, в стране подготовят не менее 100 тысяч IT-специалистов, а экспорт услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году доведут до 500 млн долларов. Такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев в среду в ходе послания народу Казахстана.

«Для Казахстана крайне важны трансферт современных цифровых технологий, внедрение элементов индустрии 4.0. Мы должны активно работать с нашими стратегическими партнерами за рубежом, при этом важно взращивать и усиливать современный IT-сектор», — заявил Токаев.

В рамках национального проекта по цифровизации он считает необходимым подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IT- специалистов, а экспорт услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году должен достичь как минимум 500 млн долларов. Эти задачи, подчеркнул Токаев, потребуют полной цифровой перезагрузки государственного сектора.

«Здесь главной давней проблемой является отсутствие эффективной интеграции информсистем госорганов. Данный вопрос требует кардинального решения в ближайшие сроки», — отметил президент.

Для этого предстоит выстроить принципиально новую архитектуру цифрового правительства. В частности, все IT-инициативы госсектора будут основываться исключительно на новой платформе казахстанского гостеха.

«Она исключит дублирование, неэффективные затраты и бюрократию. 100% госуслуг станут доступны гражданам со смартфонов», - пообещал президент.

Кроме того будет запущен центр цифровой трансформации, в котором все бизнес-процессы госорганов будут пересмотрены и переведены в цифровой формат. Также необходимо создать платформу взаимодействия национальных компаний с IT-сообществом.

«Цифровые потребности, запросы квазигоссектора должны максимально обеспечиваться силами отечественных компаний», - объяснил Токаев.

Вместе с тем, необходимо поэтапно расширять и обновлять линии передачи данных, сопрягая их с международными коридорами.

«Предстоит создать современные центры обработки данных, которые могут обслуживать соседние страны. Мы должны реализовать свой огромный информационно-телекоммуникационный потенциал. В новую цифровую эпоху он будет иметь геополитическое значение. Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части Евразийского региона. Для решения данной задачи нужно усиливаться, естественно, в кадровом плане. Я прошу премьер-министра представить мне свои предложения», - заключил глава государства.