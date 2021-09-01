Дефицит мест в казахстанских школах составляет 225 тысяч

Дефицит мест в школах к 2025 году может достичь 1 млн, если не принять срочные меры, считает Касым-Жомарт Токаев. Сейчас он составляет 225 тысяч.

«Острой проблемой системы среднего образования остается нехватка мест в школах. Дефицит составляет 225 тысяч. Если не предпринять срочных мер, то к 2025 году он может достичь 1 млн мест», - сказал Токаев в ходе послания народу Казахстана в среду.

Он напомнил о своем поручении ранее построить до конца 2025 года не менее 800 школ.

«Сегодня я ставлю задачу довести эту цифру до 1 тысячи школ», - добавил президент.

К решению этой острейшей проблемы, помимо строительства за счет бюджета, необходимо привлечь частный сектор и начать поэтапный переход на подушевое финансирование полнокомплектных сельских школ.