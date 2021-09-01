Подготовить систему здравоохранения к «устойчивой вакцинации» поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан должен быстро закупать вакцины против коронавирусной инфекции, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, а также построить национальную систему профилактики биологической безопасности.

«Сейчас очень важно закупить бустерную вакцину. Необходимо быстро закупать вакцины, зарегистрированные в ВОЗ. Необходимо подготовить всю систему здравоохранения к системе устойчивой вакцинации. Необходимо построить национальную систему профилактики биологической безопасности. Это предусмотрено в соответствующем законопроекте. Прошу парламент принять этот законопроект до конца сессии», - сказал Токаев в среду, выступая перед парламентом с посланием народу Казахстана.

Как подчеркнул президент, лаборатории страны по экспертизе лекарственных средств не соответствуют международным стандартам. Поэтому в рамках национальной программы «Здоровая нация» нужно обеспечить высокотехнологическим оборудованием 12 таких лабораторий, в таком случае 90% из них будут соответствовать необходимым параметрам.

В то же время глава государства напомнил о недопущении ухудшения ситуации с заболеваниями, не связанными с коронавирусом.

«Из-за пандемии на потом оставляют плановый скрининг и операции. Многих детей не вакцинировали традиционными прививками. Этого нельзя допускать. Необходимо финансировать медицину. Эти средства должны пойти на инфраструктуру, подготовку кадров и на обеспечение лекарственными средствами», - подчеркнул президент.

Кроме того, важно уделить особое внимание развитию фармацевтики. Для чего необходимо создать в стране центр технической и лабораторной экспертизы медицинских изделий. Токаев дал поручение возобновить сотрудничество с фармацевтическими корпорациями, привлекать инвесторов с современными технологиями в эту отрасль и «взять в руки разработки новых исследований».

В целом, высказал мнение глава государства, необходимо улучшить работу отечественных производителей. Если на сегодняшний день 17% продукции производится в Казахстане, то до 2025 года необходимо довести ее уровень до 50%.