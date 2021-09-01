Заморозки ожидаются в двух регионах Казахстана

На большей части Казахстана 2-4 сентября будет без осадков, но в двух регионах страны ожидаются ночные заморозки, сообщает «Казгидромет».

«Холодный Северо-западный антициклон, вызвавший понижение температуры воздуха в северной половине страны, смещаясь в восточном направлении, вызовет ночные заморозки на поверхности почвы в северных регионах Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей», - говорится в прогнозе синоптиков.

Погода на большей части республики, под влиянием антициклона, сохранится без осадков, за исключением западных регионов и горных районов юго-востока страны, где под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дожди, 2-3 сентября – сильные дожди с грозами и усилением ветра.

При этом на большей части республики температура воздуха постепенно повысится днем до +25+30 градусов, в южной половине республики – до +37 градусов. Лишь на западе страны ожидается спад жары до +17+25.