Депутат от фракции «Ак жол» Азат Сембинов ушел из мажилиса по собственному желанию

Депутат мажилиса от фракции «Ак Жол» Азат Сембинов подал прошение об отставке. В среду в ходе пленарного заседания палата проголосовала за его уход.

«Депутат мажилиса парламента РК Азат Сембинов подал заявление об освобождении от исполнения обязанностей по собственному желанию. В этой связи ЦИК РК, в соответствии со статьей 52 Конституции РК, а также пунктом 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона «О парламенте РК и статусе его депутатов», вносит представление о решении вопроса по досрочному прекращению полномочий депутата Азата Сембинова в связи с подачей им заявления», - сказал член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов.

Данное предложение депутаты одобрили.

Кроме того, в ходе пленарного заседания депутат Нурлыбек Ожаев принес присягу и был избран в состав комитета по аграрным вопросам, а депутат Сырым Адамбаев перешел из аграрного комитета в комитет по вопросам экологии и природопользованию.