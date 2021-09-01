Прошение об отставке удовлетворила палата
Депутат от фракции «Ак жол» Азат Сембинов ушел из мажилиса по собственному желанию
ФОТО PARLAM.KZ

Тамара Вааль, Vласть

Депутат мажилиса от фракции «Ак Жол» Азат Сембинов подал прошение об отставке. В среду в ходе пленарного заседания палата проголосовала за его уход.

«Депутат мажилиса парламента РК Азат Сембинов подал заявление об освобождении от исполнения обязанностей по собственному желанию. В этой связи ЦИК РК, в соответствии со статьей 52 Конституции РК, а также пунктом 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона «О парламенте РК и статусе его депутатов», вносит представление о решении вопроса по досрочному прекращению полномочий депутата Азата Сембинова в связи с подачей им заявления», - сказал член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов.

Данное предложение депутаты одобрили.

Кроме того, в ходе пленарного заседания депутат Нурлыбек Ожаев принес присягу и был избран в состав комитета по аграрным вопросам, а депутат Сырым Адамбаев перешел из аграрного комитета в комитет по вопросам экологии и природопользованию.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Депутаты мажилиса просят привлечь к ответственности всех виновных в ЧП в Жамбылской области, невзирая на звания и должности
Новости
Бастующих рабочих West Oil Software привлекают к ответственности за «организацию незаконной забастовки»
Новости
Ербол Карашукеев назначен министром сельского хозяйства
Просматриваемые
Новости
Взрывы в воинской части под Таразом. Онлайн
Новости
Сильный взрыв прогремел в окрестностях Тараза
Новости
Минобороны заявило о взрывах в воинской части в Жамбылской области
Новости
Алматинцы с «​синим» статусом в Ashyq должны предъявлять справку об отрицательном ПЦР или о медотводе – Бекшин
Новости
Токаев сменил председателя комиссии по правам человека при президенте РК
Новости
Число пострадавших в результате взрывов в воинской части близ Тараза увеличилось до 60