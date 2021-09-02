За сутки в Казахстане выявлено 460 случаев коронавирусной пневмонии

На 31 августа в Казахстане зарегистрировано 460 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 человек скончался, 167 человек выздоровели.

Всего за время пандемии пневмонией заболели 70 250 человек, скончались – 4 485, выздоровели – 58 626.

От коронавирусной инфекции на 31 августа скончались 93 человека, а всего – 9 495.

На 2 сентября лечение от КВИ продолжают получать 104 835 человек (97 696 КВИ+ и 7 139 КВИ-), из них в стационарах находятся 22 388 человек, на амбулаторном уровне – 82 447. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 1 590 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 479 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 226 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 868 921.