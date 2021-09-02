Премию в размере 1500 МРП будут получать победители международных предметных олимпиад – МОН

Победители международных олимпиад по предметам будут получать премии от государства в размере 1500 МРП и претендовать на государственный образовательный грант без конкурса. Об этом в четверг в ходе заседания правительства сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«В целях стимулирования и поддержки участников международных олимпиад по интеллектуальным направлениям планируется учредить единовременные денежные премии номиналом золото в размере 1500 МРП, серебро – 1000 МРП, бронза – 500 МРП. Также будут предусмотрены единовременные денежные премии педагогам и наставникам, подготовившим победителей», - сообщил Аймагамбетов.

Для реализации этих мер будут внесены дополнения в закон РК «Об образовании» в части включения в компетенцию уполномоченного органа в сфере образования утверждения правил поощрения победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам и их тренеров. Кроме того, отметил глава Минбразования, для поддержки победителей международных олимпиад по интеллектуальным, творческим, спортивным направлениям и WorldSkills законодательно будет урегулирован вопрос присуждения грантов на поступление в вузы без участия в конкурсе.

Напомним, что накануне в своем послании глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что школьников, выигрывающих международные олимпиады по предметам, необходимо поддерживать материально и предоставлять им гранты в вузы на внеконкурсной основе.