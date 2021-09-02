Токаев указал на важность скоординированной и эффективной работы правительства и акимов
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План по реализации послания Токаева подготовят к 7 сентября

Премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о мерах по реализации его послания народу Казахстана, сообщает Акорда.

«Премьер-министр доложил, что к 7 сентября будет подготовлен общенациональный план, который будет представлен на утверждение главе государства. Данный план будет включать в себя меры, предусматривающие обеспечение устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшение уровня благосостояния граждан, повышение эффективности систем здравоохранения и образования, совершенствование региональной политики», - говорится в сообщении.

Также глава правительства рассказал о предстоящей работе по снижению импортозависимости и недопущению резкого колебания цен на социально значимые продовольственные товары, о ходе уборочной кампании и других актуальных вопросах экономического развития страны.

Кроме того, Мамин сообщил об улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, на протяжении последних двух недель индекс репродуктивности вируса не превышает 1 и в настоящее время составляет 0,87. Загруженность инфекционных и реанимационных коек снизилась до 40 %. На сегодняшний день свыше 6,7 млн человек вакцинировано первым компонентом, более 5,5 млн человек – вторым.

Токаев дал премьер-министру ряд конкретных поручений, направленных на полную реализацию его послания. Глава государства отметил особую важность скоординированной и эффективной работы Правительства и акимов регионов с целью коренного улучшения социально-экономической ситуации в стране.

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