В Алматы остается высокий прирост заболевших
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Более 4,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 4 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 803 601 случай.

За сутки в Алматы зарегистрировано 1 287 случаев, в Карагандинской области – 622, в Актюбинской области – 339, в столице – 318, в Алматинской области – 295, в Павлодарской области – 268, в Акмолинской области – 248, в Мангистауской области – 238, в Костанайской области – 232, в Шымкенте – 223, в Атырауской области – 195, в Восточно-Казахстанской области – 170, в Западно-Казахстанской области – 134, в Кызылординской области – 112, в Жамбылской области – 109, в Северо-Казахстанской области – 70, в Туркестанской области – 70.

Выздоровели за сутки 10 161 человек, а всего – 701 641.

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