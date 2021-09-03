Шторм «Ида» в США: в четырех штатах погибли более 40 человек

Наводнение из-за сильных дождей затронуло Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию и Коннектикут. Здесь затопило подвалы домов, произошло отключение электричества, повреждены крыши зданий. Дороги превратились в реки за считанные минуты, когда в среду ночью начались ливни. В южной части штата Нью-Джерси разрушено несколько домов. Метро в Нью-Йорке оказалось подтоплено, сообщение с пригородом приостановлено, около 370 рейсов были отменены в аэропорту Нью-Джерси Ньюарк Либерти. Почти 170 тыс. потребителей электроэнергии остались без электричества в четырех северо-восточных штатах, на которые в течение ночи выпала основная часть дождя, в основном в Пенсильвании и Нью-Джерси.

По меньшей мере 13 человек погибли в Нью-Йорке, трое погибли в пригороде округа Вестчестер, а губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил в Twitter, что в штате погибли во время шторма как минимум 23 человека. Трое погибших были найдены в подвале в районе Куинс города Нью-Йорка, четверо жителей Элизабет, штат Нью-Джерси, погибли в жилом комплексе государственного значения, затопленном водой на 2,4 м. А в округе Сомерсет, штат Нью-Джерси, погибли по меньшей мере четыре автомобилиста.

По данным Национальной метеорологической службы, в среду на штат Мэриленд обрушились два торнадо, в результате известно как минимум об одном погибшем. Один из самых мощных ураганов, когда-либо обрушившихся на побережье Мексиканского залива США, ураган «Ида» обрушился в воскресенье на штат Луизиана, уничтожив целые общины. Погибли 9 человек. В Коншохокене, штат Пенсильвания, недалеко от Филадельфии, река Шуйлкилл затопила отели, склады и кондоминиумы, расположенные вдоль реки. По словам официальных лиц, отряды экстренных служб ждали, пока вода спадет, прежде чем начать эвакуацию, возможно, сотен людей. По словам представителя округа Келли Кофрансиско, в результате урагана в пригороде Филадельфии погибли четыре человека.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что федеральное правительство готово предоставить «всю необходимую помощь» пострадавшим штатам и городам.