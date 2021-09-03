У них не было виз, и не позволяла логистика
Токаев объяснил, почему Казахстан отказался принять афганских беженцев
Беженцы на территории международного аэропорта в Кабуле, фото AFP

Тамара Вааль, Vласть

В пятницу глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, объяснил, почему Казахстан отказался принимать беженцев из Афганистана, которые работали с американской администрацией.

«Что касается вопроса о том, чтобы приютить афганских беженцев, которые работали с американской администрацией на неопределенное количество времени, то ли два месяца, то ли три месяца, то ли полгода, этот вопрос не был нами решен положительно, поскольку там возникло очень много нюансов, связанных и с суверенитетом Казахстана. Люди, которые должны были прибыть на территорию Казахстана, были без соответствующих въездных виз. Кроме того, и сама логистика не позволяла решить данный вопрос положительно», - сообщил Токаев.

Вместе с тем он напомнил, что Казахстан своевременно принял меры по эвакуации своих граждан из Афганистана, но оставил работать посольство, сотрудники которого «вошли в контакт с представителями движения «Талибан» и сумели договориться об обеспечении безопасности дипломатов и посольства». Кроме того, по просьбе руководства ООН Казахстан двумя чартерными самолетами вывез в Алматы 237 сотрудников организации, а также предоставил воздушное пространство и аэропорты для пролета и дозаправки самолетов, которые вывозили контингент, работавший в Афганистане, в том числе военных стран НАТО и США.

«Афганистан, конечно, не будет прежним. Там новое правительство и, судя по всему, этот режим пришел надолго. Что касается военных действий Масуда во главе с сыном (Ахмад Масуд ­— сын легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда, воевавшего с Советским Союзом в 1980-х годах и «Талибаном» в 1990-х годах, лидер Фронта афганского сопротивления талибам – V) и действующим режимом, который находится в Кабуле, то исход этих военных действий трудно спрогнозировать. Потому что пока преимущество на стороне талибов. Я думаю, мы должны внимательно наблюдать за действиями этого режима. Мы фиксируем миролюбивые заявления, замечаем, что лидеры движения «Талибан» говорят о том, что они хотели бы иметь дружественные отношения со всеми государствами, по всей видимости, речь идет и о странах Центральной Азии. Но вновь возвращаюсь к исходному тезису о том, что нам, государствам Центральной Азии, особенно тем, которые являются государствами-членами ОДКБ, нужно держаться вместе. Поскольку развитие событий непредсказуемое», - считает Токаев.

Он высказал мнение, что в ближайшем будущем появится «достаточно большое количество людей-афганцев», которые захотят пересечь границу и поселиться где-либо за пределами своей страны. А это – «очень серьезный вызов» и большая проблема для стран.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Шымкент и столица лидируют по приросту населения
Новости
В сентябре в Алматы ожидается спад заболеваемости коронавирусом до 500-600 случаев в сутки – Бекшин
Новости
Алматинцы, привившиеся за рубежом, смогут зарегистрироваться в базе вакцинированных в поликлинике – Бекшин
Отношение к «Талибану» будут предопределять торговые отношения Казахстана и Афганистана – Токаев
Новости
В Алматы утвердили программу гуманного регулирования численности бродячих животных
Новости
Забастовка работников завода по производству и переработке соли «Аралтуз» продолжается третий день
Просматриваемые
Новости
Редакция The Village Kazakhstan получает угрозы после публикации резонансного материала
Новости
Минимальная зарплата в Казахстане с 1 января 2022 года вырастет до 60 тыс. тенге
Новости
Токаев сменил председателя комиссии по правам человека при президенте РК
Новости
Карантин смягчают в Алматы
Новости
Канат Алпысбаев покидает пост предправления «Казпочты»
Новости
Дзюдоистка Зарина Байбатина выиграла серебро Паралимпийских игр