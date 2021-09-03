Токаев объяснил, почему Казахстан отказался принять афганских беженцев

«Что касается вопроса о том, чтобы приютить афганских беженцев, которые работали с американской администрацией на неопределенное количество времени, то ли два месяца, то ли три месяца, то ли полгода, этот вопрос не был нами решен положительно, поскольку там возникло очень много нюансов, связанных и с суверенитетом Казахстана. Люди, которые должны были прибыть на территорию Казахстана, были без соответствующих въездных виз. Кроме того, и сама логистика не позволяла решить данный вопрос положительно», - сообщил Токаев.

Вместе с тем он напомнил, что Казахстан своевременно принял меры по эвакуации своих граждан из Афганистана, но оставил работать посольство, сотрудники которого «вошли в контакт с представителями движения «Талибан» и сумели договориться об обеспечении безопасности дипломатов и посольства». Кроме того, по просьбе руководства ООН Казахстан двумя чартерными самолетами вывез в Алматы 237 сотрудников организации, а также предоставил воздушное пространство и аэропорты для пролета и дозаправки самолетов, которые вывозили контингент, работавший в Афганистане, в том числе военных стран НАТО и США.

«Афганистан, конечно, не будет прежним. Там новое правительство и, судя по всему, этот режим пришел надолго. Что касается военных действий Масуда во главе с сыном (Ахмад Масуд ­— сын легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда, воевавшего с Советским Союзом в 1980-х годах и «Талибаном» в 1990-х годах, лидер Фронта афганского сопротивления талибам – V) и действующим режимом, который находится в Кабуле, то исход этих военных действий трудно спрогнозировать. Потому что пока преимущество на стороне талибов. Я думаю, мы должны внимательно наблюдать за действиями этого режима. Мы фиксируем миролюбивые заявления, замечаем, что лидеры движения «Талибан» говорят о том, что они хотели бы иметь дружественные отношения со всеми государствами, по всей видимости, речь идет и о странах Центральной Азии. Но вновь возвращаюсь к исходному тезису о том, что нам, государствам Центральной Азии, особенно тем, которые являются государствами-членами ОДКБ, нужно держаться вместе. Поскольку развитие событий непредсказуемое», - считает Токаев.

Он высказал мнение, что в ближайшем будущем появится «достаточно большое количество людей-афганцев», которые захотят пересечь границу и поселиться где-либо за пределами своей страны. А это – «очень серьезный вызов» и большая проблема для стран.