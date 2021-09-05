Кызылординская область перешла в «желтую зону» по темпам распространения коронавируса

Кызылординская область покинула «красную зону» по темпам распространения коронавируса и перешла в «желтую зону», сообщила межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусом.

В «красной зоне» в настоящее время остается 12 регионов: столица, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

В «желтой зоне», помимо Кызылординской области, - Восточно-Казахстанская, Жамбылская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой зоне» находится Туркестанская область.

Минздрав с конца 2020 года ранжирует регионы по уровню распространения коронавируса, что должно быть основанием для усиления или ослабления карантинных ограничений.