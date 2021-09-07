АЗРК проверит цены на всех товарных рынках Казахстана – Жумангарин

Агентство по защите и развитию конкуренции намерено провести масштабную работу по комплексному снижению цен. Для этого будет проведены проверки по всем социально важным товарным рынкам, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Серик Жумангарин.

«Кроме рынков социально значимых продовольственных товаров, ГСМ и стройматериалов, это будут рынки услуг в сфере железнодорожного и общественного транспорта, образования, сотовой связи, интернет услуг, лекарственных средств, медицинских изделий, лабораторных услуг, ЖКХ – домофоны, лифты, управляющие компании, биллинговые услуги», - сообщил Жумангарин.

Агентством также будут приняты меры по снижению цен на услуги платежных организаций, особенно при перечислении средств за коммунальные услуги, услуги государственных монополий, государственных и частных операторов. А в связи с многочисленными жалобами планируется проверить все важные действующие торговые площадки, включая товарные биржи при реализации нефтепродуктов, сжиженного газа, электрической энергии на предмет ценовых сговоров и ограничения доступа к торгам.

«Таким образом, предстоит масштабная работа по комплексному снижению цен на всех значимых для населения товарных рынках», - подчеркнул председатель агентства.