Применять робототехнику при тушении сложных пожаров в Казахстане предлагает депутат

Полевые госпитали центра медицины катастроф Казахстана устарели, половина ангаров АО «Казавиаспас» требуют ремонта, 3 вертолета спасателей – неисправны, а 7 – ожидают сертификата летной годности. Именно в таких «условиях» отечественные спасатели ликвидируют различные ЧС в стране. По мнению депутата фракции «Народная партия Казахстана» в мажилисе Сергея Решетникова, правительству необходимо перейти на современное оборудование и технологии. Соответствующий депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра он направил в среду в ходе пленарного заседания.

«Ежегодно в республике в среднем регистрируется более 18 тысяч ЧС природного и техногенного характера, из них 15 тысяч приходятся на пожары. События, произошедшие 26 августа текущего года на складе воинской части 28349 министерства обороны, где произошли взрывы боеприпасов, еще раз доказывают, насколько опасна служба сотрудников ОГЗ. Пожарные одними из первых были на месте ЧС для организации тушения пожара. В результате взрыва при исполнении служебных обязанностей погибли 9 сотрудников органов гражданской защиты и 49 получили травмы различного характера», - сказал Решетников.

По данным депутата, за годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 63 сотрудника, 155 получили различные травмы и увечья различного характера. И у депутата возник вопрос, почему на практике при тушении сложных пожаров в экстремальных условиях не в полной мере применяются современные технические решения и средства, когда условия ликвидации пожара не допускают присутствия людей в непосредственной близости к очагу возгорания. То есть существует прямая опасность для их здоровья и жизни. Решетников привел информацию, согласно которой полевые госпитали отрядов Центра медицины катастроф, принятые на баланс в 2007 году, полностью исчерпали свой ресурс и требуют постоянного устранения повреждений, из 10 ангаров АО «Казавиаспас» на территории аэропортов 5 требуют ремонта, из 27 вертолетов авиапарка неисправны 3 вертолета, еще 7 находятся на техническом обслуживании и ожидают сертификата летной годности, а у двух завершается назначенный заводом-производителем ресурс использования. Кроме того, обеспечение аварийно-спасательным оборудованием и инструментом переданных в состав МЧС двух из трех воинских частей гражданской обороны, составляет 31% и 5% соответственно. Также в каждой части имеются вопросы по оснащенности техникой радиационной, химической, биологической защиты.

«В настоящее время в ряде зарубежных стран при тушении сложных пожаров применяется роботизированная техника на гусеничном и колесном ходу. Робототехника предназначена и применяется для тушения пожаров при техногенных авариях с высоким уровнем радиации, присутствием вредных и опасных для человека веществ, для разбора завалов при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при наличии опасности поражения взрывной волной и осколками», - отметил Решетников.

В связи с чем он попросил правительство пересмотреть мероприятия в рамках действующих дорожных карт по модернизации имеющейся пожарно-спасательной техники, пожарно-технического оборудования или замены их на современные образцы.