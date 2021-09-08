Перуашев об отмене моратория на проверки малого бизнеса: «Минфин предлагает добить тех, кто выжил»

Депутаты от фракции «Ак жол» в мажилисе просят правительство дезавуировать заявление министерства финансов об отмене моратория на проверки малого и микробизнеса и поддержать предпринимателей. Соответствующий запрос депутаты направили на имя премьер-министра Аскара Мамина в среду в ходе пленарного заседания мажилиса.

«Данный депутатский запрос продиктован нашим возмущением по поводу недавнего предложения министерства финансов об отмене введенного в прошлом году главой государства трехлетнего моратория на проведение проверок малого бизнеса. Как известно, Минфин мотивировал такое предложение падением кассовой дисциплины и сокращением поступлений налогов в бюджет», - сказал лидер фракции Азат Перуашев.

По его словам, такая позиция Минфина вызвала негодование среди предпринимателей. Он подчеркнул, что поступления налогов по сектору МСБ сократились, прежде всего, из-за закрытия множества субъектов предпринимательства. И произошло это из-за карантинных ограничений, двухлетнего простоя и отсутствия клиентов, а также «из-за экспериментов Минфина с отчетностью в самый неподходящий момент». Как подчеркнул Перуашев, бизнес считает необходимым дать правовую основу карантинным мерам, запретить в период карантинных мер не только проведение проверок, но и введение новых обязательств, в том числе новых способов налогового администрирования, таких как СНТ и маркировка.

«Парализованный карантинными ограничениями бизнес второй год загибается. Тысячи субъектов малого бизнеса полностью разорились. По данным Всемирного банка, число казахстанцев, проживающих за чертой бедности, за прошлый год увеличилось на 1,5 млн человек. Значительная часть из них — это обанкротившиеся предприниматели и их бывшие сотрудники. Но Минфин предлагает добить тех, кто выжил. А куда потом подеваете новых безработных? Из чего государство собирается платить им пособия?», - возмутился депутат.

В этой связи депутаты фракции «Ак жол» просят правительство дезавуировать заявление министерства финансов и поддержать предпринимателей, а с мошенниками и аферистами, считают они, «можно и нужно разбираться в персональном порядке, а не кошмаря всех подряд под одну гребенку».