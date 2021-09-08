Утвержден алгоритм проверки предприятий на предмет вакцинации сотрудников

«В ходе рейда мониторинговая группа, помимо ранее установленных нарушений, будет проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19. Список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала первым компонентом вакцины против COVID-19, формируется на основе Карты вакцинации проектным офисом. Порядок регистрации рейда МГ осуществляется на электронной платформе InfoKazakhstan», - говорится в сообщении.

Как поясняется, работодатель будет предоставлять мониторинговой группе списки всех работников с указанием вакцинированных сотрудников, а также документы об освобождении от вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления). Мониторинговая группа выборочно (при количестве работников от 50 до 200 человек – не менее 10% от присутствующих работников, от 201 до 500 – не менее 5%, от 501 до 1000 – не менее 3%, свыше 1000 – не менее 1 %) будет проверять статус сотрудников через приложение Ashyq и делать сверку со списком работников, предоставленным работодателем.

«В случае выявления сотрудников, имеющих иной статус, кроме «зеленого», у работника запрашиваются информация (справка), дающая право нахождения на рабочем месте без вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления). В случае подтверждения нарушения порядка вакцинации, МГ формирует материалы с отражением конкретно этих лиц и направляет в органы СЭС для последующего принятия решения. Предприятию (руководителю либо иному уполномоченному лицу) разъясняется необходимость по ограничению допуска невакцинированных сотрудников на объект деятельности», - указывается в сообщении.

Органы СЭС на основании поступивших от мониторинговой группы материалов будут выносить постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. При повторном установлении фактов необоснованного допуска невакцинированных сотрудников к работе в течение срока, установленного в постановлении, будет рассматриваться вопрос о привлечению работодателя к административной ответственности в соответствии с КоАП РК, а местные исполнительные органы по результатам применения административных мер к объектам будут приостанавливать их участие в проекте Ashyq.