АФМ расследует факт хищения бюджетных средств в одном из детских домов столицы

Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по факту хищения почти 26 млн тенге бюджетных средств, выделенных на продукты для одного из детских домов столицы, сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках ОПМ Qamqor Агентством начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закуп продуктов питания для детей-сирот одного из детских домов столицы. Следствием установлено, что директор и главный бухгалтер данного учреждения без проведения процедур, предусмотренных правилами закупок, заключали договоры на поставку продуктов питания с аффилированным подконтрольным предприятием. При этом фактическим владельцем компании являлся бывший супруг главного бухгалтера», - говорится в сообщении.

По данным АФМ, по заключенным договорам в период 2019-2020 годы должностными лицами через данную компанию из выделенных 130 млн тенге бюджетных средств похищены 25,9 млн тенге, предназначенных на покупку продуктов питания для детей-сирот.

«Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - указывается в сообщении.