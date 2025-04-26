Правительство внесло в мажилис еще один блок поправок в налоговое законодательство

Министерство национальной экономики накануне внесло в мажилис второй пакет поправок в проект нового и действующий Налоговый кодекс, сообщило ведомство в субботу.

В этом пакете, в частности, анонсированное ранее повышение индивидуального подоходного налога для казахстанцев, зарабатывающих свыше 3 млн тенге в месяц.

Министерство также предложило оптимизировать вычеты, которые «граждане могут делать по расходам на медицину, образование, социальные отчисления и так далее». «Вводится единый базовый вычет в размере 30 МРП в месяц вместо текущего в размере 14 МРП», - говорится в сообщении. Все дополнительные вычеты будут исключены.

Поправки предусматривают введение налогообложения доходов от государственных и квазигосударственных ценных бумаг. «Это дополнительный источник для государственного бюджета», - подчеркнули в министерстве.

Правительство также установит акцизы на энергетические напитки «для дополнительной заботы об общественном здоровье». Размеры ставок в сообщении не приводятся.

В рамках реформы налоговой системы в нефтяной отрасли предлагается провести так называемый «налоговый маневр» – перераспределить налоговую нагрузку с экспортных платежей, включая рентный налог, на налог, уплачиваемый при добыче нефти. Это должно упростить систему и стабилизировать налоговые поступления в бюджет, отметили в Минэкономики.

В целом в двух пакетах правительство предложило 71 поправку в проект нового кодекса и сопутствующие законопроекты, а также 67 поправок в действующий Налоговый кодекс.