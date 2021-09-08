Всего в 2021 году для обучения по программе выделено 1055 стипендий
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500 стипендий по программе «Болашак» выделено в этом году для казахстанских ученых
фото Данияра Мусирова

Под председательством государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Акорда.

«Решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 196 казахстанцам, которые пройдут обучение по магистратуре, докторантуре, резидентуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира», - говорится в сообщении.

Всего в 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий. Из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры, стажировки. Еще 500 стипендий выделено по новой категории стажировок «Ученые». Данная категория утверждена в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева с целью обеспечения стажировки в ведущих научных центрах мира 500 ученых ежегодно.

Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» ведется с 4 мая и продлится до 28 октября текущего года.

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