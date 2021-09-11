Зарегистрировано 249 случаев пневмонии
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105 человек скончались в Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии

На 9 сентября в Казахстане зарегистрировано 249 случаев коронавирусной пневмонии, скончался 21 человек, 106 человек выздоровели.

Всего за время пандемии выявлено 72 472 случая коронавирусной пневмонии, скончались 4 651 человек, выздоровели - 59 653.

От коронавирусной инфекции на 9 сентября скончались 84 человека, а всего - 10 238.

На сегодняшний день лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 79 884 человека (71 716 КВИ+ и 8 168 КВИ-), из них в стационарах - 16 528, на амбулаторном уровне - 63 356. В тяжелом состоянии находятся 1 316 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 346, на аппаратах ИВЛ - 193.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло в стране 908 396.

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