Сам стрелявший скончался в больнице
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В Лисаковске мужчина устроил стрельбу: есть погибшие и раненые
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

В Лисаковске Костанайской области мужчина устроил стрельбу в одном из жилых домов. Как сообщает агентство Sputnik Казахстан, несколько человек были ранены, одна женщина скончалась, также скончался и стрелявший.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции региона, ЧП произошло сегодня в первой половине дня. На пульт «102» отдела полиции Лисаковска поступило сообщение о том, что в 3-м микрорайоне неизвестный мужчина стрелял в подъезде. Прибывшие на место оперативники попытались войти в подъезд, чтобы задержать стрелка, но мужчина открыл по ним стрельбу. Один из следователей был ранен.

«Полиция в целях безопасности жителей дома и для пресечения дальнейших противоправных действий подозреваемого вынуждена была применить оружие. В результате подозреваемый был ранен при задержании, - сообщили в департаменте. - Преступник ранил двух женщин, которых обнаружили полицейские в подъезде дома. Подозреваемый стрелял в них из карабина "Сайги" до приезда полиции. В дальнейшем задержанный скончался в реанимации больницы. Также умерла и одна из раненых женщин».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Следствием уже установлено, что конфликт возник между соседями на почве ремонта, и для выяснения отношений 66-летний мужчина выбежал в подъезд с ружьем и начал стрельбу.

По информации МВД, ЧП произошло около 11 утра субботы. По прибытию на место оперативников было установлено, что мужчина убил соседку и ранил ее дочь, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

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