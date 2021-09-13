За неделю в Казахстане выявили 57 фактов продажи наркотических препаратов без рецепта - МВД

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», которое направлено на выявление нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, полицейскими выявлено 57 фактов безрецептурного отпуска подучетных препаратов и 42 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом в понедельник в ходе брифинга в МВД сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Бахытжан Амирханов.

«С учетом распространения так называемой «аптечной» наркомании, в ходе операции «Дармек» полицейские были ориентированы на выявление безрецептурного отпуска лекарств, которые могут использоваться для получения состояния опьянения, схожего с наркотическим, и вызывающие привыкание. В ходе ОПМ выявлено 18 уголовных правонарушений, в том числе, 17 нарушений правил обращения с наркотическими средствами, одна незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов», - сообщил Амирханов.

По его данным, в сфере оборота подконтрольных веществ выявлено 93 административных правонарушения, в том числе 28 нарушений требований технической укрепленности объектов и 8 фактов норм лицензирования, выявлено 57 факта безрецептурного отпуска таких подучетных препаратов.

«Все наркосодержащие препараты, хранившиеся или реализуемые в нарушение действующего законодательства, а это 1343 ампул наркотических средств и более тысячи таблеток и 1206 ампул психотропных веществ, изъяты из оборота», - подчеркнул он.

В период операции выявлено 42 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 22 фактов сбыта, 16 - хранения наркотиков в особо крупном размере и четыре факта контрабанды. Всего с начала года сотрудниками органов внутренних дел выявлено около 5,3 тыс. наркопреступлений, изъято 12,5 тонн различных видов наркотиков, к уголовной ответственности привлекаются 7 лидеров и 34 участников преступных групп.

Кроме того, за 8 месяцев зарегистрировано 127 досудебных производств, из которых 58 за рекламу и 69 за сбыт наркотиков через интернет, заблокировано 810 сайтов.