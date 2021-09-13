Выстрелил более 10 раз: в полиции Костанайской области рассказали о стрельбе в Лисаковске

Мужчина из Лисаковска, устроивший стрельбу в подъезде в минувшие выходные, произвел более 10-ти выстрелов. Чтобы его обезвредить, полицейским также пришлось стрелять. Подробности ЧП рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления ДП Костанайской области Артём Ткаченко, сообщает в понедельник сайт alau.kz .

«В общем было произведено более 10 выстрелов со стороны стрелка и 8 со стороны полицейских. Мужчина стрелял из карабина «Сайга-410». После выяснилось, что в доме хранилось не менее 50 патронов, снаряженных пулями. Они предназначены для охоты на крупную дичь», — цитирует издание Ткаченко.

По его информации, звонок на 102 поступил от пострадавшей женщины 1988 года рождения. Прибывшие полицейские сначала зашли в подъезд, затем вышли из него, а мужчина стрелявший последовал за ними, продолжая стрелять.

«Трое полицейских выходили, следователь прикрывал их отход. В какой-то момент они оказались со стрелком друг напротив друга, и они выстрелили друг в друга. Именно тогда следователь получил ранение предплечья. В это время полицейский-водитель проявил решительность, бросился к стрелку, сумел выбить у него оружие из рук и приемами самбо обезвредил», — отметил начальник отдела.

Как отметили в полиции, у мужчины имелась лицензия на ружье, а у погибшей женщины и ее пострадавшей дочери был давний конфликт со стрелявшим.

ЧП произошло в минувшую субботу около 11 утра. На пульт «102» отдела полиции Лисаковска поступило сообщение о том, что в 3-м микрорайоне неизвестный мужчина стрелял в подъезде. В результате ЧП погибла женщина и сам стрелявший, ранен сотрудник полиции и еще одна женщина.