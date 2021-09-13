Этнические казахи выступили на слушаниях, изучающих доказательства преследования тюркоязычных мусульман в Синьцзяне

В воскресенье, 12 сентября, в Лондоне на слушаниях по делу о преследовании представителей мусульманского меньшинства в Синьцзяне выступило трое этнических казахов. Они рассказали о пытках, которым подверглись в лагерях. Об этом сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на прямую трансляцию процесса в Youtube.

Как отмечает издание со ссылкой на британские СМИ, это слушание не имеет юридической силы, но его организаторы надеются, что процесс даст оценку политике Китая по преследованию тюркоязычных мусульман. Судебный процесс, который международные СМИ называют «уйгурским трибуналом», изучает доказательства преследования тюркоязычных мусульман Китаем и оценивает действия Пекина в соответствии с Конвенцией о геноциде. Комиссия под председательством британского юриста Джеффри Найса в эти дни слушает показания свидетелей, ученых и экспертов.

Этнический казах Бакытали Нур в своем выступлении сообщил, что был задержан полицией в Китае в 2017 году и вскоре отправлен в учреждение «за посещение стран из списка террористических 24 государств». По его словам, китайская полиция заставила его жену сделать аборт, когда она была на шестом месяце беременности. Отвечая на вопросы экспертов, он также рассказал о пытках в отношении молодого мужчины уйгурского происхождения.

Однажды этого парня забрали из камеры в половине первого ночи и привели обратно четыре дня спустя. Его руки были парализованы. На следующий день начальник [учреждения] — китайский работник — сказал мне: «Бакытали, у этого парня не работают обе руки, поэтому ты будешь водить его в туалет и кормить его». Так я помогал ему принимать пищу и справлять нужду. Там, где мы находились, были камеры [видеонаблюдения] и мы не могли разговаривать друг с другом. Поговорить удалось только в туалете. Помогая этому парню, я спросил его, куда его забирали. Он ответил: «Меня привезли в неизвестное мне место и держали там четыре дня подвешенным за руки. Сначала мои ступни не касались пола, но четыре дня спустя мои сухожилия растянулись и ступни коснулись земли. После этого мои руки перестали работать».

По словам Бакытали Нура, на теле парня также были следы от ударов электрошокером, а его вина заключалась в том, что он пошел на «мешреб» – так называют у уйгуров совместное общение и времяпрепровождение. «Его пытали, требуя «признать вину» и «рассказать, о чем говорили "террористы"», – рассказал Бакытали Нур.

Другой этнический казах, Орынбек Коксебек, рассказал, что провел в лагере более четырех месяцев, после чего два месяца был под домашним арестом.

«Меня посадили в тюрьму за незнание китайского и за то, что я являюсь гражданином Казахстана. Я не могу описать словами то, каким образом меня пытали», — сказал Орынбек Коксебек. Он добавил, что после возвращения в Казахстан получал угрозы от неизвестных.

Вторая серия слушаний в Лондоне по делу о преследовании уйгуров, казахов, кыргызов и других тюркоязычных народов в Синьцзяне началась 10 сентября. Первая серия слушаний состоялась в июне 2021 года. Председатель комиссии Джеффри Найс в интервью заявлял: «Мы просто посмотрим на факты, рассмотрим закон и посмотрим, что было доказано». Он также сообщал, что китайских чиновников неоднократно приглашали на слушания, но ответа не последовало. Правительство Китая ранее подвергало слушания резкой критике.