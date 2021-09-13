Встреча глав государств-членов ШОС и ОДКБ пройдет в Таджикистане

Они обсудят ситуацию в Афганистане
17 сентября в Душанбе под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоится первая встреча глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает сайт министерства иностранных дел Таджикистана.
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