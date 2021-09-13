Встреча глав государств-членов ШОС и ОДКБ пройдет в Таджикистане

17 сентября в Душанбе под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоится первая встреча глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает сайт министерства иностранных дел Таджикистана.

Сообщается, что в ходе встречи главы государств ШОС и ОДКБ проведут обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

Участниками ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Четыре страны имеют статус наблюдателя в организации - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.