Цой заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в Казахстане

За последние две недели в Казахстане снизился прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 35%, что позволило закрыть 57 инфекционных госпиталей. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«В связи со стабилизацией эпидситуации по коронавирусной инфекции в регионах проводится работа по сокращению инфекционных коек. С 25 августа закрыто 57 объектов в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Атырауской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской областях, где были развернуты инфекционные отделения для лечения пациентов. Всего коечный фонд сократился на 12 211 коек», - сказал Цой.

Как отметил министр, с 1 августа в республике отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 35%, реанимационных – с 45% до 35%. Прирост заболеваемости за последние две недели также снизился на 35%.

«По оценке ВОЗ, в Казахстане репродуктивное число на протяжении последних четырех недель ниже единицы, что свидетельствует о том, что пандемия находится под контролем и отмечается стойкое снижение заболеваемости», - подчеркнул глава Минздрава.