Казахстан проведет учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в 2022 году

Военными стран ОДКБ будут отработаны новые методы ведения боевых действий
В следующем году Казахстан проведет совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования, сообщает минобороны.
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