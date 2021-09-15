Военными стран ОДКБ будут отработаны новые методы ведения боевых действий
Казахстан проведет учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в 2022 году
фото Службы Центральных Коммуникаций

В следующем году Казахстан проведет совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования, сообщает минобороны.

Руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе. Отмечается, что участники обсудили приоритетные направления деятельности организации, военно-политическую обстановку, складывающуюся в регионах коллективной безопасности.

«В Вооруженных Силах Казахстана начата работа по организации и проведению совместных учений Коллективных сил оперативного реагирования в 2022 году, в ходе которых будут отработаны новые методы и способы ведения боевых действий. В основу сценариев учений должны лечь уроки, извлеченные из опыта современных вооруженных конфликтов», – сообщает сайт министерства обороны Казахстана.

Также отмечается, что по итогам совместного заседания министры подписали ряд документов касательно деятельности организации

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Этнические казахи выступили на слушаниях, изучающих доказательства преследования тюркоязычных мусульман в Синьцзяне
Новости
Депутаты хотят обязать иностранные соцсети и мессенджеры зарегистрироваться в Казахстане, иначе их заблокируют
Новости
Четыре казахстанских банка необоснованно списывали деньги со счетов казахстанцев – Генпрокуратура
Новости
Активисты SOS.Taldykol опровергли заявление акимата об экологической опасности группы озер Малый Талдыколь
Новости
В Алматы отключили оплату проезда в общественном транспорте через QR-код
Новости
За сутки в Казахстане зарегистрировано менее 4 тыс. случаев заражения коронавирусом