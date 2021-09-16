Внести изменения в систему госзакупок предлагается в Казахстане

В Казахстане предлагается ограничить основания для государственных закупок из одного источника. Изменения предусмотрены в правительственном законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции», представленном в мажилисе в четверг, сообщает «Казинформ».

«В условиях смешанной экономики при осуществлении закупок государство выступает в качестве крупнейшего потребителя целого ряда отраслей экономики, превращая закупки в мощный инструмент поддержки предпринимательства. Между тем, согласно данным только за 2020 год, объем государственных закупок из одного источника путем прямого заключения договора превысил 2 трлн 300 млрд тенге, что составляет не менее 40 % от общего объема государственных закупок, или 3,6 % ВВП», – сказал первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект в Мажилисе.

В этой связи законопроект предлагает ограничить применение 9 оснований закупок из одного источника, и 3 из них полностью исключить. Ожидается, что экономический эффект составит более 49 млрд тенге ежегодно.