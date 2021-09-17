Наряду с внешней миграцией в стране увеличивается и внутренняя
За последние 5 лет около 200 тыс. человек мигрировали из Казахстана в другие страны СНГ
Фото Жанары Каримовой

Около 200 тыс. человек уехали за пять лет из Казахстана в другие страны Содружества независимых государств (СНГ), сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на Александру Молчановскую, управляющего директора Центра развития трудовых ресурсов министерства труда и социальной защиты населения.

«Во внешней миграции отрицательное сальдо составляет 22 тыс. человек [в год]. Основное направление – страны СНГ, куда за последние пять лет выехало почти 200 тыс. человек», − заявила Молчановская, представляя в пятницу первый национальный доклад о рынке труда Казахстана.

По ее словам, молодежь выезжает учиться, в основном за рубеж и, в большинстве случаев, там и остается.

Наряду с этим в Казахстане растет внутренняя миграция. «Из-за пандемии темпы миграционных потоков замедлились. Тем не менее показатель миграции в 2020 году в два раза выше, чем в 2015 году», − отметила эксперт.

Основными точками притяжения для внутренних мигрантов по-прежнему остаются города республиканского значения и промышленные западные регионы, добавила Молчановская.

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