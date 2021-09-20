52 уголовных дела по фактам лжетерроризма возбуждено в Казахстане с начала года

В Алматы выявлен несовершеннолетний, который «заминировал» 34 школы в городе. А всего с начала года полицейскими возбуждено 52 уголовных дела по фактам лжетерроризма, сообщил в понедельник в ходе брифинга в министерстве внутренних дел заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму Дархан Разуваев.

«За 8 месяцев этого года зарегистрировано 52 уголовных дела, из которых уже направлены в суд 28 дел. На сегодня вынесены приговоры в отношении 16 человек, при этом к лишению свободы осуждены 5, ограничению свободы – 8 лиц, приняты принудительные меры медицинского характера в отношении 2 граждан, к одному несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного воздействия», - сообщил Разуваев.

По статистике полицейских, половина осужденных за ложные сообщения в момент совершения преступления находились в нетрезвом состоянии. В целом социальный портрет «лжетеррориста» указывает на то, что ежегодно до 88% от всех преступлений совершается безработными, около 9% – работающими гражданами, до 3% – несовершеннолетними.

«К примеру, сотрудниками департамента полиции Алматы в текущем году задержан несовершеннолетний, который отправил по электронной почте сообщение о минировании 34 городских школ. Ведется досудебное расследование. Причиной этого преступления могло послужить бесконтрольное времяпровождение ребенка в интернете без внимания со стороны родителей», - считает замначальника департамента.

Он отметил, что по способам передачи своих угроз анонимы неоригинальны: почти 85% делают звонки с мобильных телефонов, через интернет – около 8%. Но несмотря на то, что раскрытие таких фактов требует немного больше времени, все же 90% преступлений раскрываются по «горячим следам». В МВД напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в Казахстане предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.