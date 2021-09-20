Неизвестный открыл стрельбу в университете Перми

В понедельник, 20 сентября, неизвестный открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. Есть погибшие и пострадавшие.

«В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщив, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Источник РБК, близкий к МВД, сообщил, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. По предварительной информации, три человека погибли, пишет издание в Telegram-канале. В самом университете заявили, что оружие было травматическим, погибших нет, пострадали 4 человека. Однако источник РБК сообщил, что оружие было огнестрельным. По данным МВД, стрелок обезврежен.

Также РБК сообщает, что стрелок на своей странице «ВКонтакте» незадолго до нападения опубликовал пост, в котором рассказал о причинах и подготовке к стрельбе, и фотографию, на которой он держит в руках дробовик. Позднее администрация социальной сети заблокировала его страницу.

Позже следственный комитет сообщил о восьми погибших и минимум шести раненых, а также, что стрелявшим оказался студент, он был ранен при задержании.

Минздрав региона же сообщает, что в результате стрельбы в Пермском университете погибли до пяти человек, еще 14 человек пострадали, но не все ранены стрелком – многие пострадали, выпрыгивая из окон.