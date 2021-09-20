Среди погибших – двое полицейских
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В Алматы мужчина устроил стрельбу, погибли 5 человек
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

В понедельник около 17 часов в микрорайоне «Акбулак» в Алматы мужчина устроил стрельбу по судебным исполнителям и полицейским; погибли 5 человек, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

«Сегодня около 17.00 часов в микрорайоне «Акбулак» в Алатауском районе Алматы произошел трагический случай. В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома – гр.Д., 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались», - говорится в сообщении полиции.

Погибли два участковых инспектора ОМПС УП Алатауского района: 39-летний майор полиции и 33-летний капитан полиции.

Подозреваемый обезврежен и задержан. В полиции заверили, что сейчас ситуация под контролем.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

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