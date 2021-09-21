МСХ повысило прогноз по урожаю зерна в этом году

В текущем году Казахстан ожидает собрать порядка 16 млн тонн зерна. При этом переходящие остатки прошлых лет позволят полностью обеспечить внутреннее потребление страны, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«В текущем году к уборке подлежит 15,9 млн га посевов зерновых и зернобобовых культур. Согласно данным акиматов областей, прогнозируемый объем валового сбора указанных культур составит порядка 16 млн тонн при средней урожайности 10,1 центнера с гектара. Прогнозируемые объемы производства зерновых и зернобобовых культур, с учетом переходящих остатков прошлых лет, позволят полностью обеспечить внутренние потребности страны», - сказал Карашукеев.

Он отметил, что в новом сезоне основные поставки казахстанской пшеницы и муки будут направлены на традиционные рынки – это в страны Средней Азии, Иран и Афганистан. Кроме того, за счет высокого качества зерна возможно увеличение отгрузок пшеницы в Китай. В целом, по планам правительства, экспортный потенциал может составить 6-6,5 млн тонн.

В августе в МСХ прогнозировали урожай зерна в этом году 15,3 млн тонн. Карашукеев также сообщал, что в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,5 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,8 млн тонн.