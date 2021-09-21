В Казахстане выявлен «Йота» штамм коронавируса – Цой

В Казахстане выявлен новый штамм коронавирусной инфекции «Йота», или как его еще называют «нигерийский» штамм. Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Министерством здравоохранения проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле – августе текущего года. По итогам секвенирования в 96 образцах в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов (Delta «Индийский штамм» - 57 (59,4%), Alpha «Британский» - 24 (25%), «Уханьский» коронавирус - 10 (10,4%) и Eta «Нигерийский» - 5 (5,2%)», - написал Цой.

По его информации, циркуляция нового штамма выявлена в четырех регионах: по одному случаю в Карагандинской, Павлодарской областях и столице, два случая – в Мангистауской области.

По данным главы Минздрава, о появлении «Eta» штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. Клинические признаки у него такие же, как у Alpha (британский) и Beta (южноафриканский) штаммов – высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание и так далее.