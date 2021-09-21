Новые требования к беспилотникам установят в Казахстане

Министерство индустрии и инфраструктурного развития предлагает внедрить процедуру сертификации беспилотных летательных аппаратов и установить требования к их дистанционной идентификации. Такие поправки заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта», который во вторник презентовали в мажилисе.

«В сфере гражданской авиации предлагается введение нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов, а именно внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования. Также вводятся понятия «беспилотная авиационная система» и «беспилотное воздушное судно», - сообщил депутатам вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Вице-министр уточнил, что такие требования вводятся как для юридических, так и для физических лиц.

Вместе с тем в проекте закона имеется норма, согласно которой организация и обслуживание воздушного движения в воздушном пространстве, суверенитет которого не определен, или находится в делегированном воздушном пространстве сопредельных государств, где Республика Казахстан несет ответственность за обеспечение обслуживания воздушного движения, осуществляются поставщиком аэронавигационного обслуживания. Также предусматривается персональная ответственность первого руководителя за выполнение возложенных задач на уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации и ответственность авиационных инспекторов за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей.