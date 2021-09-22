Депутаты партии «Ак жол» просят кабмин вернуться к вопросу о принятии закона о банкротстве физических лиц

Депутаты фракции «Ак жол» в мажилисе просят правительство вернуться к вопросу разработки проекта закона «О банкротстве физических лиц». Такой документ депутаты уже разрабатывали, но кабинет министров его не принял, и это стало одной из причин трагедии в Алматы, в которой погибли пять человек. Такое мнение в своем депутатском запросе в среду в ход пленарного заседания мажилиса высказал депутат Андрей Линник.

«Два дня назад в Алматы произошла трагедия, при выселении должника банка были убиты пять человек. Наша фракция выражает свои глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии. Мы осуждаем насилие в любой форме, а тем более убийство людей. Призываем правоохранительные органы провести тщательное расследование и выявить все обстоятельства этого расстрела, тем более что по убийце появилась информация о предыдущих правонарушениях. В то же время ряд обстоятельств этой драмы требуют отдельного изучения не только со стороны полиции, но и со стороны финансовых регуляторов», - сказал Линник.

Он напомнил эту историю, отметив, что при долге в 121 млн тенге банк изъял у должника нежилое помещение с земельным участком оценочной стоимостью в 184 млн тенге, а переоценил в 94 млн тенге. Кроме того, было принято решение изъять и дом должника.

«После нескольких лет (банк – V) добился своего, выбрасывая на улицу и лишая единственного жилья не только должника, но и его несовершеннолетних детей. Между тем с подобным однобоким толкованием сталкиваются тысячи граждан, рискнувших заняться предпринимательством или просто бравших кредиты. Многие из должников нередко тоже идут на крайние меры, вплоть до суицида, но в данном случае должник повернул оружие против других лиц. Эта ситуация вновь обращает внимание на огромную закредитованность населения, провоцируемую в том числе высокой базовой ставкой Нацбанка, несправедливость судебных решений по подобным спорам и возможный сговор судебных исполнителей и банковских работников», - считает парламентарий.

С 2014 года фракция «Ак жол» более десятка раз предлагала разработать закон «О банкротстве физических лиц», чтобы гарантировать жизненные права разорившихся граждан, а в 2015 году депутаты даже разработали документ, но правительство его заблокировало. При этом, подчеркнул депутат, «сами уполномоченные органы постоянно откладывают принятие этого документа», и «вчерашние жертвы – прямой результат безразличного отношения к положению тысяч малых предпринимателей и простых должников».

«Действия банка можно понять, поскольку у него задача – делать деньги. Однако считаем, что при изъятии залогового имущества несостоятельного должника отклонение от оценочной стоимости не должно превышать 10-15%, так как при оформлении в залог такое имущество изначально занижается к сумме кредита на 30-40%», - добавил Линник.

В этой связи он считает необходимым Агентству по регулированию финансового рынка ограничить возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников. А для прекращения искусственного раздувания суммы кредита – понизить ставки по кредитам. Для этого, подчеркнул Линник, необходимо пересмотреть политику Нацбанка в отношении базовой ставки.