Народная партия выступает против создания холдинга «Казбиофарм» на базе завода по производству QazVac

Депутаты фракции Народной партии в мажилисе выступают против создания производственного холдинга «Казбиофарм» на базе НИИ проблем биологической безопасности и завода по производству отечественной вакцины QazVac. Более того, они недоумевают, почему этими вопросами занимается министерство здравоохранения.

«Около месяца назад СМИ сообщили о создании производственного холдинга «Казбиофарм» на базе НИИ проблем биологической безопасности и строящегося вакцинного завода в поселке Гвардейский Жамбылской области. Цель данного проекта как будто очевидна – создать в стране высокотехнологичное и наукоемкое производство, которое бы выпускало продукцию не только востребованную на внутреннем рынке, но и имеющую высокий экспортный потенциал, в первую очередь против COVID-19. Однако вызывает серьезные сомнения способ реализации проекта. Подготовка концепции и постановления правительства была поручена министерству здравоохранения, что вызывает недоумение», - заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Ирина Смирнова.

В своем депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова она напомнила, что производственные вопросы не входят в спектр деятельности Минздрава. А из 263 его функций нет ни одной, которая включала бы в себя производство лекарственных и профилактических средств.

«Трудно представить, что государственный орган, тем более в лице Минздрава, сможет вести эту работу практически единолично. Минздрав никогда крупномасштабным производством лекарств и вакцин не занимался. И никакого положительного опыта и истории успеха в организации и обеспечении деятельности подобных производств у него нет», - подчеркнула она.

По мнению Смирновой, очевидно, что создание холдинга «Казбиофарм» как подведомственной организации Минздрава сразу же создает целую линейку конфликтов интересов и, как следствие, коррупционных рисков. Дело в том, что функции разработки и производства вакцин «не могут находиться под одной крышей с процессом клинических испытаний разрабатываемых вакцин и сертификацией производства этих вакцин». Кроме того, Минздрав становится также потребителем, который будет закупать вакцины внутри страны сам у себя.

«Если допустить совмещение всего этого в одном ведомстве, то невозможно будет поручиться за безопасность и качество производимой продукции, за отсутствие внутриведомственных интересов», - уверена парламентарий.

Вызывает вопрос и продолжение деятельности НИИ проблем биологической безопасности, которое много лет разрабатывает и производит вакцины ветеринарного назначения и средства борьбы с болезнями растений. Депутаты опасаются, что создание холдинга повлечет за собой оптимизацию этих направлений. И это в то время, когда Казахстан является очагом таких инфекций, как сибирская язва, бруцеллез, бешенство, геморрагическая лихорадка, оспа животных и так далее, соответственно, НИИ, напротив, нуждается в большем внимании и поддержке.

Смирнова также обратила внимание на тот факт, что подобные казахстанские примеры перевода научных организаций в холдинги приводили к их дальнейшей приватизации и потере целых научных направлений.

«Начатая реформа науки может быть уничтожена манипуляциями под видом создания ничем не оправданных холдингов. Объединение одновременно нескольких успешных научных центров в одну “околонаучную” структуру, возможно, снизит бюджетные расходы на содержание научных работников, но окажет непоправимый удар как по целостности и потенциалу развития казахстанской науки, так и по соревновательному духу в науке», - подчеркнула Смирнова.

В этой связи она предложила пересмотреть вопрос о целесообразности холдинга в таком виде, как предлагает правительство, и еще раз изучить этот вопрос с научным сообществом.