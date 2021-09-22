Токаев отметил низкие темпы вакцинации в Мангистауской области и массовый отказ трудовых коллективов от иммунизации

В ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на проблему низких темпов вакцинации в регионе и массовый отказ трудовых коллективов от иммунизации, сообщает Акорда.

Также президент отметил, что около половины жителей Мангистау недовольны качеством медицинских услуг, а региону не хватает врачей.

«Региону нужны 276 медиков, в том числе 147 врачей – поликлиникам. При этом только 28% молодых специалистов из числа прибывших по распределению охвачены мерами социальной поддержки. Это не дело. Мы хотим привлечь молодых специалистов, но не можем предоставить им обещанный пакет поддержки. Поручаю акимату области полностью обеспечить всех востребованных медицинских работников социальным пакетом», - подчеркнул Токаев.

Наряду с этим он считает важной задачей обновление инфраструктуры и материально-технической базы системы здравоохранения. Правительству и акимату предстоит решить этот вопрос.

Вместе с тем, говоря о состояния жилищно-коммунального хозяйства региона, Токаев подчеркнул, что «по мере роста населения города будет увеличиваться объем потребления электроэнергии», «поэтому к 2023 году акимат должен построить подстанцию в районе Ботанического сада в Актау».