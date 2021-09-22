Токаев раскритиковал медлительность чиновников при оказании помощи пострадавшим от засухи фермерам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области раскритиковал медлительность чиновников при оказании помощи пострадавшим от засухи фермерам, сообщает Акорда.

Высказывая свою позицию по этой проблеме, президент подчеркнул, что выделенные для стабилизации средства дошли до адресатов с опозданием из-за бесконечной бумажной волокиты в областном акимате и уполномоченном министерстве.

«Размер субсидий, выделяемых на бурение скважин, был сокращен с 80% до 50%. Правительству нужно пересмотреть это решение и увеличить до 80% объемы возмещения средств для Мангистауской и Кызылординской областей. Уполномоченное министерство должно внести научно обоснованные предложения по развитию сельского хозяйства в пустынных районах. Изучите передовой международный опыт, особенно опыт Израиля», – добавил он.

Также президент назвал одной из актуальных проблем области высокий уровень браконьерства в рыбной отрасли. При этом он подчеркнул, что одними мерами преследования ее невозможно решить. Глава государства считает важным создать благоприятные условия для предприятий по выращиванию и переработке рыбы.