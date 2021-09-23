Прикасписйские государства усилят экологический контроль на Каспии

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».

«Наличие крупнейших запасов углеводородного сырья в Каспийском море актуализирует вопрос о сохранении экологии и биоресурсов водоема. В целях расширения договорной базы сотрудничества в области охраны окружающей среды Казахстан подписал ряд протоколов к Рамочной конвенции. Одним из них является Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, подписанный в Москве 20 июля 2018 года Прикаспийскими государствами: Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран, Российская Федерация, Туркменистан и Республика Казахстан», - отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

Под регулирование протокола определены такие виды деятельности, как нефтеперерабатывающие заводы, тепловые электростанции и другие установки для сжигания тепловой мощностью 300 Мегаватт или более, атомные электростанции и другие атомные реакторы, строительство, реконструкция или расширение автомагистралей и другие виды деятельности. Министр напомнил, что для реализации положений Конвенции Экологическим кодексом РК, вступившим в силу 1 июля 2021 года, закреплено регулирование трансграничных воздействий на окружающую среду, порядок их проведения, права и обязанности.

«При участии Казахстана в качестве стороны происхождения трансграничных воздействий, процедура ОВОС проводится как внутри страны, так и с затрагиваемыми сторонами параллельно. Например, в случае строительства новых объектов на Каспии, материалы ОВОС направляются в местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц и заинтересованные государственные органы, а также параллельно в уполномоченные органы затрагиваемых сторон. Срок проведения ОВОС в трансграничном контексте с учетом консультаций с органами затрагиваемых сторон, определенный протоколом ОВОС и пунктом 7 статьи 81 Экологического кодекса Республики Казахстан, составляет около 6 месяцев», - добавил министр.

При этом, подчеркнул он, окончательное решение по вопросам, поднятым на общественных слушаниях, принимает уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.