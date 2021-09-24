Банки приостанавливают выселение проблемных заемщиков и продажу их жилья

23 сентября между Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, акиматом Алматы, банковским омбудсменом, банками и общественными объединениями подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предусматривающий приостановление реализации единственного жилища и выселения из жилища граждан по ипотечным займам заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства Александр Терентьев.

«Разработка Меморандума велась с июня текущего года. Целью меморандума является защита прав заемщиков (созаемщиков, гарантов, залогодателей), относящихся к СУСН, путем принятия сторонами мер по урегулированию проблемной задолженности, в том числе рефинансированной по условиям программы», - сообщил Терентьев.

В рамках меморандума, на период урегулирования проблемной задолженности и решения вопроса, связанного с выселением из жилья, банки приостанавливают подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи для взыскания задолженности; реализацию единственного жилища, включая принятого на баланс банка; выселение заемщиков из жилого имущества, в том числе бывших собственников этого имущества, находящегося на балансе банка.

Меморандум вступил в силу 23 сентября и будет действовать 12 месяцев со дня его подписания.