Полиция задержала угонщика автомобиля, сбившего полицейского в столице

Полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль в Карагандинской области и оказал сопротивление в ходе задержания в столице. Один сотрудник правоохранительных органов доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

«25 сентября текущего года в 13.55 часов на канал 102 поступила ориентировка о том, что в 05:00 часов с поселка Жанаарка Карагандинский области был совершен угон автомашины марки «Митцубиси». Принятыми мерами данная машина была зафиксирована на территории столицы», - сообщили в департаменте полиции.

Как отметили в ведомстве, на законные требования сотрудников столичной полиции остановиться, мужчина не подчинился, продолжал нарушать правила дорожного движения и создавать угрозу для жизни и здоровью населения.

«По улице Ташенова автомашина была заблокирована нарядами полиции. Однако, продолжив движение, водитель задним ходом, совершил наезд на сотрудника полиции, который с телесными повреждениями был доставлен в больницу», - добавили в пресс-службе.

В сообщении не указывается, применяли ли полиция оружие при задержании. На видео очевидцев слышно выстрелы, по их словам, полицейские стреляли по колесам автомобиля, за рулем которого находился угонщик.

По информации очевидцев, в ходе ухода от погони, автомобиль повредил несколько других машин.

22-летний нарушитель задержан и водворен в ИВС. В данное время проводится расследование. Помимо угона, также возбуждено уголовное дело по статье 380 ч. 3 Уголовного кодекса – применение насилия в отношении представителя власти.