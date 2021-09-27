Производить предлагается на территории королевства
  • 304
Казахстан предложил Саудовской Аравии совместное производство QazVac
Фото primeminister.kz

Казахстан предложил Саудовской Аравии совместное производство QazVac, сообщает «Казинформ».

«Для того чтобы снизить ограничения для перемещения, мы поддерживаем двустороннее признание наших паспортов вакцинации. Если сторона Саудовской Аравии заинтересована, Казахстан предлагает рассмотреть возможность поставки вакцины QazVac из Казахстана в Саудовскую Аравию, также совместное производство казахстанской вакцины на территории Королевства Саудовской Аравии», - заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов во время казахстанско-саудовского инвестиционного бизнес-форума в столице.

Казахстанско-саудовский инвестиционный бизнес-форум проходит с участием свыше 170 представителей деловых кругов и бизнеса двух стран.

Свежее из этой рубрики
Urban Forum Kazakhstan призывает убрать лимит по количеству полос при обустройстве «выделенок» для общественного транспорта
Новости
Семьям спасателей, погибших при взрывах в Жамбылской области, выплатят по 20 млн тенге – МЧС
Новости
Дожди, снег и заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане
Социал-демократическая партия Германии лидирует на парламентских выборах
Новости
Малый Талдыколь продолжают засыпать, несмотря на обещания замакима приостановить процесс
Новости
Исландия первой из европейских стран избрала парламент, большинство в котором составят женщины
Просматриваемые
Новости
Казахстан и ЕБРР подписали соглашение по строительству дороги Жезказган – Кызылорда
Новости
Казахстан возобновляет безвизовый режим с 30 странами
Новости
Банки приостанавливают выселение проблемных заемщиков и продажу их жилья
Новости
Исправлено: Консорциум казахстанских IT-компаний предлагает провести IT-аудит и разработку архитектуры
Новости
В Казахстане выявлен Eta штамм коронавируса – Цой
Новости
Правительство возьмет под контроль переводы граждан, у которых есть ИП