Казахстан предложил Саудовской Аравии совместное
производство QazVac, сообщает «Казинформ».
«Для того чтобы снизить ограничения для перемещения, мы поддерживаем двустороннее признание наших паспортов вакцинации. Если сторона Саудовской Аравии заинтересована, Казахстан предлагает рассмотреть возможность поставки вакцины QazVac из Казахстана в Саудовскую Аравию, также совместное производство казахстанской вакцины на территории Королевства Саудовской Аравии», - заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов во время казахстанско-саудовского инвестиционного бизнес-форума в столице.
Казахстанско-саудовский инвестиционный бизнес-форум проходит с участием свыше 170 представителей деловых кругов и бизнеса двух стран.