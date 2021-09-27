На севере республики ожидается туман и гололед
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Дожди, снег и заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане
фото Жанары Каримовой

28-30 сентября в Казахстане ожидаются дожди, снег и минусовая температура ночью на западе, севере, востоке и в центре республики, сообщает «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклона, с атмосферными фронтами которого на севере, северо-западе, в центре и востоке пройдут осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке – дождь с грозой. На западе, севере, в центре и востоке страны ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине – гололед», - сообщают синоптики.

Температура воздуха на западе ночью будет 0+15 градусов, заморозки -3 градуса, днем +7+22; на северо-западе ночью температура воздуха понизится до -6+5 градусов, днем 0+13; на севере ночью -3+6, днем похолодает до +2+8 градусов; в центре ожидается понижение температуры ночью до -3+8, днем – до +2+10 градусов; на востоке республики ночью ожидается -3+10 градусов, днем +10+20; на юге и юго-востоке ночью +7+18, днем +12+27.

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